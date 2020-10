Unieke kleurenbeelden opgedoken van voor de oorlog uit Sneek

De Luchtwachtdienst was een provinciale dienst die bestaat uit vrijwilligers die het luchtruim in de gaten hielden, zodat vijandelijke vliegtuigen niet zomaar Nederland in konden komen. De vrijwilligers in de film houden een oefening bij de uitkijkpost op het dak van het Sneker abattoir aan de Oude Oppenhuizerweg. De sfeer op de beelden is jolig en gezellig.

Grote historische waarde

De beelden hebben een grote historische waarde. Ten eerste omdat het een amateurfilm in kleur is. In die periode waren er maar weinig mensen die kleurenfilms konden betalen, dus er zijn niet veel dergelijke opnames. Bovendien geeft de film een blik achter de schermen bij de Luchtwachtdienst.

Verzetsfamilie Lever

Verzetsmuseum Hendrik Lever is ook op de beelden te zien, hij was een van de vrijwilligers in de dienst. Met zijn zonen vormde hij in de Tweede Wereldoorlog de verzetsgroep Lever aan het Kleinzand 18 in Sneek. Dat pand is nu een deel van het gebouw van het scheepvaartmuseum.

De Duitsers pakten Lever, zijn dochter Meta en het Joodse meisje Rozet IJzerman, die er onderdook, op bij een razzia. Andere onderduikers en de zonen van Lever konden ontkomen. Meta Lever kwam vrij, maar vader Hendrik en Rozet IJzerman kwamen om in een concentratiekamp. Meta heeft haar vader op de beelden herkend.

Beelden van drukkerij

Het museum heeft de beelden tijdelijk gekregen van de zoon van Koos Flach. Flach en Gerrit Krommendijk hadden ieder een drukkerij in Sneek. Krommendijk maakte de film, waarin Flach zelf ook is te zien. De beelden doken op toen het museum materiaal verzamelde voor een tentoonstelling over de bevrijding van Sneek. Die tentoonstelling kon niet doorgaan, maar de beelden zijn woensdag wel gepresenteerd aan leden van het museum.