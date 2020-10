Oudpapier levert niets meer op, maar Oud Papier Aktie Sneek heeft oplossing

De vrijwilligers van stichting Oud Papier Aktie Sneek verzamelen elk jaar ruim 700 ton oudpapier in. De opbrengst is niet voor henzelf, maar gaat naar het goede doel: onder andere de Voedselbank, Stichting de Herberg en verschillende zorginstellingen.

De papierprijs keldert

Al sinds 1974 halen vrijwilligers van de stichting oud-papier op in Sneek. Maar oudpapier levert de laatste tijd steeds minder op. Waar een ton papier in het verleden nog wel eens 150 euro opleverde, is de prijs al gekelderd tot zo'n 20 euro per ton. En dat loopt nog verder terug. Ook voor stichting OPA kan het dus niet meer uit om oudpapier op te halen.

"Het bestuur had al gezien dat er iets moest gebeuren", zegt Peter Lichthart van de stichting. "Daar zijn we in maart al mee begonnen." Door het virus heeft de inzamelservice een aantal maanden stilgelegen, maar in die periode heeft de stichting wel na kunnen denken over een nieuwe werkwijze.

Bedrijven 'ontzorgen'

Tot dit jaar haalde de stichting het oudpapier gratis op bij bijvoorbeeld bedrijven en fabrieken. Daarna kregen ze door Omrin betaald voor het aantal kilo papier. Maar sinds kort hebben ze een abonnementmodel opgezet. Bedrijven moeten voortaan dus betalen voor het laten ophalen van het oudpapier.

Dat willen de bedrijven wel, want daarmee worden ze ontzorgd. Lichthart: "Klanten zeggen tegen ons dat ze heel blij zijn wat we weer langskomen, dat ontroert me. Anders moesten ze een bus huren om het papier af te voeren."

Veel bestaande klanten hebben al een abonnement afgesloten Hoeveel ze moeten betalen, hangt af van hoe vaak OPA langs moet komen.