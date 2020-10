Coronanieuws van 22 oktober: 132 nieuwe besmettingen in Fryslân, Lyndensteyn week dicht

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft de eerste zorgbonussen betaald aan zorg-instellingen, maakte het ministerie donderdagmiddag bekend.

De zorgbonus van 1000 euro netto per medewerker is in een week tijd aan ruim honderd zorginstellingen overgemaakt. De bonus werd in juni door het kabinet toegezegd aan alle medewerkers in de zorg die een bijzondere prestatie hebben geleverd in de eerste coronagolf.

In september volgde van VWS een lijst van groepen zorgmedewerkers die in aanmerking kwamen. Instellingen hebben nog tot 29 oktober de tijd hun aanvraag voor de bonus in te dienen.