Boodschap burgemeester Harlingen: samen komen we hieruit

De R zit in de maand en dat is het traditionele moment voor veel mensen om de griepprik te halen. Dat gaat dit jaar anders dan normaal. Om drukte in de praktijk te voorkomen is het geven van de prik op veel locaties gecentraliseerd, zoals in een sporthal. Dat doen ze vanmiddag in Appelscha. Huisarts Bruins maakt zich zorgen over het aantal beschikbare vaccins, hij weet niet of er wel genoeg zijn.

Ook in Hallum was er al een tekort, niet iedereen daar kon een prik krijgen.