Ameland krijgt een eigen snelteststraat: binnen een kwartier uitslag

Vanaf het begin van de coronacrisis in maart tot en met september zijn er ongeveer 4700 nieuwe horecazaken geopend in Nederland, meldt nieuwszender BNR na een navraag bij de Kamer van Koophandel. Vorig jaar werden in dezelfde periode meer nieuwe zaken geopend, maar vooral in de zomer was er nauwelijks een verschil. In die periode waren de coronamaatregelen versoepeld en waren restaurants en cafés gewoon open.

Koninklijke Horeca Nederland zegt dat veel van de ondernemers al ver voor de uitbraak van het coronavirus waren begonnen met de voorbereidingen. "Je besluit niet nu om volgende maand een horecazaak te beginnen, dat kost tijd. Veel plannen zijn al afgelopen jaar gemaakt."