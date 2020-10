Kerstpakket dit jaar duurder en luxer, bezorging door de brievenbus

Er wordt dit jaar meer uitgegeven aan de kerstcadeaus voor mensen, omdat er een regeling voor werkgevers is aangepast. "Dat is de WKR-regeling, de werkkostenregeling. Die was 1,7% van het totale brutoloon, die is nu 3%. De budgetten gaan daardoor flink omhoog", legt Koopman uit.

Daar komt bij dat kerstfeesten of zomerbarbecues bij bedrijven niet door zijn gegaan en daardoor is er wat geld overgebleven voor een mooi kerstpakket.