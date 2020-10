Jarenlange inzet nodig om een nieuwe 'MSC Zoe' te voorkomen

Daar pleit de Waddenvereniging voor, die met een groot aantal andere partijen volgende week woensdag aanschuift bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. Dan wordt het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de MSC Zoe besproken. Nadat jarenlang is geprobeerd door de Waddeneilanden en natuurorganisaties wat te doen aan de problemen met de containerscheepvaart, is dit volgens de vereniging het moment om door te pakken.

Meer dan tien incidenten in tien jaar

Er ligt nu een breed pakket aan onderzoeken en aanbevelingen op grond waarvan actie ondernomen kan worden. "Dat hoop ik van harte, want er zijn er al ongelooflijk lang zorgen bij natuurorganisaties en Waddeneilanden. Als je de afgelopen tien jaar kijkt, zijn er meer dan tien incidenten op de Noordzee geweest waarbij er meer dan 500 containers overboord zijn gegaan. Je ziet ook dat er in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat er er geen jaarlijkse risico-analyses worden gemaakt. En dat er tot nu toe eigenlijk nooit een verband is gelegd tussen het overboord gaan van containers en natuurschade aan bijzondere natuurwaarden", zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.