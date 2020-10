Staten kiezen voor campagne om het dragen van de fietshelm te promoten

Gedeputeerde Sander de Rouwe omarmde het idee: "Een fietshelm voorkomt geen ongelukken, maar als iemand een helm op heeft is de kans op zwaar letsel of om te overlijden veel kleiner. Minder slachtoffers door fietsongelukken moet onze eerste ambitie zijn als het gaat om fietsbeleid."

Gedeputeerde De Rouwe zou daarom heel graag zien dat het dragen van een fietshelm vrijwillig toeneemt. "Vooral ouderen zijn kwetsbaar bij fietsongelukken. Het is goed om daarover te praten, dat is op zichzelf al winst."

De provincie wil als eerste stap in het nieuwe fietsbeleid een zogenaamde expert-meeting houden met deskundigen over het plan om de fietshelm te promoten en andere maatregels om het fietsen in Fryslân te stimuleren. "We willen mensen natuurlijk niet afschrikken om de fiets te pakken, maar precies andersom het fietsen stimuleren", zegt De Rouwe.

Snelfietspaden

Naast de campagne voor de fietshelm gaat de provincie ook aan de slag met zogenaamde 'snelfietspaden' tussen de grotere kernen van Fryslân zoals Drachten, Heerenveen en Leeuwarden om zo te stimuleren dat meer mensen ook voor de wat langere afstanden de fiets pakken. Ook de bestaande fietspaden moeten verbeterd worden. Daarvoor is overleg nodig, want naast de gemeentes hebben ook de provincie, het Rijk en wetterskip Fryslân fietspaden in beheer.

Het doel van het nieuwe fietsbeleid is dat alle Friezen in de toekomst op zijn minst een half uur per dag op de fiets zitten, want dat is goed voor de gezondheid én voor het milieu.