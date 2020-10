PvdA: Zijn er al nieuwe ontwikkelingen in zaak-nieuwe weg Leeuwarden-Sneek?

De PvdA verwijst bij zijn vragen naar de grote projecten die afgelopen tijd zijn uitgevoerd, zoals de haak om Leeuwarden en de Centrale As. Aan de Snitserdyk is de laatste jaren niet veel veranders. Nog altijd gaat de weg door Dearsum en Tsienzerburen. Ook zitten er gevaarlijke bochten in de weg.

Beste route

In het collegeprogramma van 2017 staat beschreven dat Súdwest-Fryslân wil bekijken hoe de weg verbeterd kan worden. De PvdA wil nu weten wat er sinds die tijd gebeurd is. Bijvorbeeld of er overleg geweest is met de provincie of de gemeente Leeuwarden. Ook wil de partij weten wat volgens het college de beste route is voor een eventuele nieuwe weg tussen Leeuwarden en Sneek.

Het plan voor een nieuwe weg van Leeuwarden naar Sneek is niet nieuw. Naar aanleiding van de algemene beschouwingen van 2016 heeft burgemeester Hayo Apotheker ook al eens een balletje opgegooid over een hele nieuwe weg, bij het spoort langs.