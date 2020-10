Partij voor de Dieren-pionier Rinie van der Zanden neemt afscheid van Staten

In de Staten was mevrouw Van der Zanden in elk geval een erg gerespecteerd en hard werkend Statenlid. Ook op haar laatste Statenvergadering kwam ze met inhoudelijke bijdrages over uiteenlopende onderwerpen als waterkwaliteit, mobiliteit en het Friese fietsbeleid.

Snelvaren is schadelijk

De afgelopen jaren kwam ze in de Staten vaak aan het woord over onderwerpen als de muizenplaag, het vergassen van ganzen, intensieve veehouderij en het snelvaren op de Burgemer Mar. De proef met het snelvaren op dit meer vindt mevrouw Van der Zanden 'buitengewoon onverstandig'. Ze begrijpt daarom ook niets van de intentie van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken of de proef ook na een kritische uitspraak van de rechter door te zetten is. "Dat snelvaren is enorm schadelijk voor de roerdomp. Maar wie spreekt er voor de roerdomp? Daarvoor ben ik in de politiek gegaan."

Koe bedanken voor haar diensten

Het provinciaal bestuur zou meer in gesprek moeten gaan met de biologisch-dynamische boeren in Fryslân, is mevrouw Van der Zanden van mening. "Die gaan respectvol om met bodem, natuur en dieren. Ze bedanken een koe ook voor hun bijdrage als een koe weggaat. Zo hoort het ook. Een koe is een levend wezen en geen productiemiddel."

Minder bestrijdingsmiddelen

Van der Zanden heeft zich in de Friese politiek erg ingespannen voor landbouw met minder bestrijdingsmiddelen en meer kruidenrijke weides. De afgelopen jaren ging er volgens haar veel mis in de Friese landbouw, vooral toen het melkquotum af werd geschaft en veel melkveehouders uitbreidden en daardoor te veel mest produceerden.