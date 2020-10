Longarts: "Het raakt me dat mensen met corona alsnog de straat op gaan"

Komt er ook een tweede seizoen van 'Frontberichten', het programma waar u aan mee deed?

"Ik heb toevallig twee weken geleden met de regisseur gesproken. Er komt wel een documentaire over de eerste golf, maar voor zover ik weet zijn er geen plannen voor een tweede seizoen, daar hadden ze nu geen behoefte aan. Ik vind het jammer dat er geen tweede seizoen is, want het is in de maatschappij veel minder zichtbaar hoe heftig de situatie is. Daarom vond ik het eerste seizoen maken ook zo belangrijk. Ik denk dat deze winter heftiger wordt dan de eerste golf, maar mensen zien het nu minder."

Weten jullie meer in vergelijking met de eerste golf, wat is duidelijker geworden?

"We hebben een heleboel geleerd. Als Friese zorgverleners zijn we veel beter op elkaar ingespeeld. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld heel makkelijk worden overgeplaatst naar een verpleeghuis. In het begin van de eerste golf was dat er niet en bleven mensen in het ziekenhuis liggen, waardoor de capaciteit in het ziekenhuis minder werd. "

Waarom gebruiken ze de Sionsberg in Dokkum niet voor coronapatiënten?

"Uiteindelijk is dat vooral aan allerlei bestuurders en managers om daar beslissingen over te nemen, daar zijn ze ongetwijfeld over aan het nadenken. Het gaat echter niet alleen om het bed, maar ook om zorgverleners, verpleegkundigen, spoedopvang, intensive care, alles bij elkaar. Ik weet niet of de Sionsberg daarover beschikt of hoe snel dat weer kan worden ingericht. Er zit veel meer aan vast dan alleen een bed."

Als je nog niet weet dat je het virus hebt en geen verschijnselen hebt, kun je dan besmettelijk zijn?

"Dat weten we eigenlijk niet goed. Als iemand niet weet dat-ie het heeft, dan kun je het ook niet testen. Het ligt ook aan de mate van de verschijnselen. Ik denk dat je er vanuit moet gaan dat je het virus hebt wanneer je lichte verschijnselen hebt. De GGD heeft daar afspraken over, dat je bij 24 uur geen verschijnselen uit de quarantaine mag, maar ik zou zeggen: bij twijfel heel, heel voorzichtig zijn. Want je wilt niet een ander besmetten. Stel je voor dat iemand anders eraan doodgaat. Zodra je klachten hebt, neem het zekere voor het onzekere, en laat je testen."

Heeft het zin om extra vitamine D in te nemen?

"Of je extra erbij moet nemen, weten we niet goed, maar in het gewone leven is een goede vitamine D-spiegel hebben wel belangrijk. Of het helpt als bescherming tegen corona, ik denk dat daar nog te weinig bewijs voor is, dat zou ik u niet aanraden."

Ben je minder vatbaar voor corona en er minder ziek van worden als je rookt?

"Nee, dat klopt niet. Roken is slecht, er is eigenlijk niets goed te zeggen over corona. Mensen die roken liggen vaker in het ziekenhuis, gaan vaker dood aan corona, en moeten vaker naar de intensive care."

Waarom, als één persoon in het gezin positief is getest, wordt dan direct het hele gezin getest? Kun je niet beter wachten tot die klachten krijgen?

"De kans is groot dat het gezin elkaar besmet. We zien soms in het ziekenhuis ook dat we hele families, of mensen die bij elkaar zijn geweest, krijgen. In het verloop van een paar dagen komt dan de hele club binnen. Ik denk dat dat de reden is om het allemaal in één keer te doen. Soms hebben mensen ook al een positieve test, ook al hebben ze nog geen klachten. De capaciteit van de GGD is ook beperkt, dus die bepaalt ook hoe ze die in moeten zetten. Het is een kwestie van logica en capaciteit, het is aan de GGD aan hoe ze hun middelen inzetten. Dat het altijd effectiever kan, is denk ik wel duidelijker, maar we moeten toch een bepaalde koers varen."