Koningshuiskenner Bilker: Is er dan niemand die zegt: Majesteit, beter niet

Koning Willem-Alexander is in zijn verklaring deze woensdag uitvoerig ingegaan op zijn Griekenlandvakantie waar ophef over is ontstaan. Verslaggevers die het Koninklijk Huis volgen, noemen het opmerkelijk. "Dat hij zelf het boetekleed aantrekt, is nooit eerder vertoond", zegt Kysia Hekster van de NOS. Wat vindt de Friese Oranjekenner Bearn Bilker ervan?