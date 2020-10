VIDEO: Op afstand bestuurbare telescoop geplaatst in Lauwersmeergebied

Marlies van de Weijgaert, projectleider bij de Rijksuniversiteit Groningen: "Op de Zernike Campus hebben we de Blaauw Sterrenwacht, maar we hebben daar veel licht op de campus en hier staat de telescoop op een mooie donkere plek, namelijk het Dark Sky Park Lauwersmeer. Dit is dus een perfecte plek voor een sterrenwacht."

De sterrenwacht is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, maar in samenwerking met Staatsbosbeheer worden er activiteiten georganiseerd waar bezoekers van het gebied ook beelden kunnen zien die zijn gemaakt door de telescoop. Hans Gartner, boswachter Staatsbosbeheer is erg blij met de sterrenwacht die staat op een van de donkerste plaatsen van Nederland: "Er zijn nog maar weinig plekken waar je zo mooi een 'Dark Sky' hebt waar je de hemellichamen goed kan zien. Het is dus een prachtige plek voor een sterrenwacht. Ook is de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen erg belangrijk want we kunnen nog veel van elkaar leren."

De komende maanden worden de telescoop getest en wordt de software geïnstalleerd. De Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer hopen komende winter de eerste waarnemingen te kunnen doen.