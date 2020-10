Gedeputeerde Fokkens: Friesenbrücke wordt gewoon opgeleverd in 2024

Gedeputeerde Avine Fokkens is, net als sommige politici in Duitsland, eerder deze week wel geschrokken van het uitgelekte rapport van de Duitse rekenkamer over diezelfde Friesenbrücke. Volgens een scenario in dat rapport zou de brug niet in 2024 maar in 2030 worden opgeleverd. Volgens Fokkens kan daar geen sprake van zijn; Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de bouw van de nieuwe brug.

Essentieel voor verbinding Harlingen-Hamburg

Het op tijd aanleveren van die nieuwe brug is volgens Fokkens essentieel voor de realisatie van de Wunderline, een snelle spoorverbinding van Harlingen naar Hamburg over Groningen en de Friesenbrücke. Ook voor de lobby voor de Lelylijn is een nieuwe spoorbrug tussen Weener en Leer essentieel, zegt de gedeputeerde.