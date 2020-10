Directeurswissel rederij Doeksen: Paul Melles maakt plaats voor Dirk Spoor

Melles is 60 jaar oud, Hij vindt zelf dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Hij wordt opgevolgd door de 38-jarige Dirk Spoor. Hij is sinds tien jaar werkzaam bij Doeksen. De afgelopen twee jaar heeft hij intensief samengewerkt met Melles om zich voor te bereiden op de functie van algemeen directeur.

Rederij Doeksen heeft 325 medewerkers, op de eilanden Terschelling en Vlieland, en in Harlingen.