Geen subsidie meer voor oudpapier in Súdwest-Fryslân: het kan niet uit

Súdwest-Fryslân heeft wel besloten de partijen tegemoet te komen met een beëindigingsregeling. Dat betekent dat de subsidie de komende drie jaar wordt afgebouwd. In 2021 krijgen de instellingen nog 75 procent uitbetaald van het bedrag dat ze in 2020 kregen, in 2022 nog 50 procent en in 2023 nog 25 procent. Daarna houdt het op.

De gemeente verwacht in 2020 nog ruim 120.000 euro uit te betalen aan de inzamelaars. Die mogen zelf beslissen of ze nog door willen gaan of niet. "Maar door de sterk gedaalde oudpapierprijs en de oplopende kosten denk ik niet dat inzamelen nog wel de moeite loont," geeft wethouder Erik Faber aan.

Volgens hem heeft al zo'n 60 procent van de huishoudens in de gemeente een papiercontainer, de andere 40 procent zal ook een moeten gebruiken als de inzamelaars stoppen.