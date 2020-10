Studenten maken zich zorgen over Fryske Akademy: "goed onderzoek is moeilijk"

De laatste drie directeuren van de Akademy zijn niet goed weggegaan, zegt Prins, en de financiële situatie was niet op order. Dat laatste is ondertussen wel goed en nu wordt het tijd dat er een goede directeur wordt benoemd. Dat moet iemand zijn met 'een duidelijke visie op de rol die de Akademy moet spelen in de Friese wetenschap en de Friese gemeenschap', zo staat te lezen in de brief van de studenten aan de provincie.

In de eerste sollicitatie-omgang werden alle kandidaten afgewezen omdat er geen 8+-kandidaat bij zat. Prins zegt daarover: "Ik blijf even in studententaal: Op een bepaald moment is het belangrijker dat je een tentamen haalt, als is dat met een 7."