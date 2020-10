Fruitbomen opnieuw gratis af te halen in Heeg

Plan Boom is een landelijk project van de milieufederatie en de landschappen om de komende drie jaar uiteindelijk in totaal tien miljoen bomen in Nederland te planten. In Fryslân is het de bedoeling om 700.000 bomen te planten. Dit wordt gedaan in samenwerking met mensen die land vlakbij natuurgebieden hebben. Maar ook burgers met een eigen tuin of lokale overheden met stukken land kunnen meedoen.

Om mee te doen aan de actie moeten mensen zich voor 7 november aanmelden. De bomen worden per tien stuks uitgedeeld met een maximum van 500 bomen. Net zoals bij de vorige actie gaat het hier opnieuw om bomen die door de coronacrisis onverkocht bleven, en die anders in de versnipperaar zouden komen.