Kade van de Luts in Balk wordt opgeknapt: "We zijn hier niet om de boel af te breken"

De stalen damschotten staan al voor een deel in de wal. Sjors Veenstra, projectleider bij gemeente De Fryske Marren, vertelt dat het tot nu toe heel goed ging.

"Het was wel spannend, het zijn schotten van 6 meter. Het was ook aftasten, want hoe gaat het met de omgeving? Het zijn natuurlijk allemaal oude gebouwen hier. Dat is een punt van zorg en dat hebben mensen ook uitgesproken."

Er zijn dan ook maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden. Zo zijn de woningen van tevoren bouwkundig opgenomen, zijn er hoogtemetingen gedaan en zijn de woningen voorzien van trillingsmeters. "Die houden bij of de trillingen niet te hoog worden," zegt Veenstra. "Wij zijn hier om het mooier te maken, niet om de boel af te breken."

Nieuwe muren, oude stenen

"De oude constructie bestaat uit een metselwerk op houten palen. Daarvan is het hout verrot", vertelt de projectleider. In de nieuwe constructie komen de oude elementen terug. "De constructie die we hebben bedacht, bestaat uit stalen damwanden. Daar wordt een betonnen schort aan gehangen, waar de bestaande metsel-elementen terug in kunnen worden geplaatst", vertelt Veenstra. "Het was ook een wens in het dorp, om de bestaande stenen opnieuw te gebruiken."

De bomen die aan de kade stonden, zijn eerder dit jaar verplaatst naar een plek buiten het dorp. Allemaal zijn ze nog in leven, en straks kunnen ze in februari terug worden geplaatst. "Dan krijgen ze hun plekje weer", aldus Veenstra.