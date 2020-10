Verhuisbusje te hoog voor spoortunnel De Westereen: dak eraf

De bestuurder had te laat in de gaten dat het dak van zijn bus te hoog was voor de spoortunnel. Het gevolg was dat de tunnel als het ware als een kaasschaaf het dak 'eraf schaafde'.

De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeluk. Het is niet bekend of de inhoud van de verhuiswagen schade heeft opgelopen ten gevolge van het ongeluk.

Een berger moest eraan te pas komen om de bus af te voeren. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.