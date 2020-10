Sjinkie Knegt vindt eerste shorttrackwedstrijd van het seizoen niet verantwoord

"Niemand verplicht Sjinkie"

Volgens bondscoach Jeroen Otter kan het gewoon doorgaan, omdat er goed naar de gezondheidsvoorschriften wordt gekeken. "Ik sluit me aan bij de medische staf. Als zij zeggen dat het veilig is, dan is het veilig", zegt Otter. "Niemand verplicht Sjinkie om mee te doen. Ik niet en de KNSB ook niet. Dan halen we hem van de startlijst als hij dat wil, dat is geen probleem."

De deelnemers uit Frankrijk en Duitsland hebben zich inmiddels afgemeld voor de Invitation Cup. Alleen deelnemer uit Polen en België doen nog mee en een shorttracker uit Letland.