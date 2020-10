Wat wil je weten over het coronavirus? Longarts Wouter van Geffen (MCL) geeft antwoord in Weistra op Wei

Van Geffen is verbonden aan de afdeling oncologie. Hij houdt zich met name bezig met longkankerpatiënten. Hij volgde zijn opleiding in Groningen, werkte voor zijn promotie onder andere in het Royal Hospital in Londen. Voor een onderzoek naar 'longaanval' won hij een internationale prijs. Naast zijn werk als medisch specialist is Van Geffen als onderzoeker verbonden aan het UMCG.

Hij is tussen 16.00 en 17.00 uur te gast in het radioprograma Weistra op Wei. Dat is niet alleen op de radio, maar ook rechtsstreeks te zien bij Omrop Fryslân op televisie, en online.

Stel je vragen hier

Je kunt je vragen insturen via de Omrop-app, of met een berichtje naar 06 20 499 199. Mailen kan ook, naar weistraopwei@omropfryslan.nl. En vanaf 16.00 uur kun je met de uitzending bellen. Het telefoonnummer is 058 212 36 18.