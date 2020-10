Leeuwarder bedrijf in Netflix-documentaire

De filmploeg van regisseur Tim Neeves kwam vorig jaar op bezoek in Leeuwarden voor de opnames. Hydraloop zorgt ervoor dat mensen thuis water opnieuw kunnen gebruiken en is één van de bedrijven die uitgelicht wordt in de documentaire. Naast de Leeuwarders zijn ook bedrijven uit Mexico, India en Denemarken geportretteerd.

Hydraloop zit op de WaterCampus in Leeuwarden. Water Alliance, de koepelorganisatie daar, is blij met de film van Netflix"Het meest belangrijk is toch wel dat door de opzet van deze documentaire, met medewerking van veel beroemde namen, vooral een breed publiek bereikt kan worden. En dat is nodig: iedereen in de wereld moet weten dat schoon water schaars is en dat we er heel slim mee om moeten gaan.":