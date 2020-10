Gemeente en omwonenden komen met oplossing voor geluidsoverlast in De Westereen

Sinds de aanleg van de Centrale As gebruiken automobilisten de Miedloane om bij de Centrale As te komen, in plaats van de toegangsweg die aan de andere kant van De Westereen is. De bewoners vernemen deze toename van het verkeer in de overlast die ze ervaren.

Genieten van de natuur

De oplossing, waartoe de gemeente in overleg met een werkgroep van omwonenden en vertegenwoordigers van het dorpsbelang is gekomen, bestaat uit het maken van verkeersdrempels, versmallingen op twee delen, en het verlagen van de maximale snelheid. "Naast dat de Miedsloane een aantrekkelijke weg naar de Centrale As is, is het ook een weg door een prachtig mooi natuurgebied heen. Daar moet je ook een beetje van kunnen genieten, ook wanneer je daar wandelt of fietst. De snelheid van de auto's ligt nu best hoog, die willen we wat naar beneden brengen zodat iedereen kan genieten van het mooie gebied", aldus wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel.

Als alles gaat zoals verwacht, dan kan er in het voorjaar van 2021 worden begonnen met de aanpassingen.