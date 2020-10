Publiekscollege Academie van Franeker over coronacrisis enkel online te volgen

Onderwerp dit voorjaar al vastgesteld

Professor Brakman van de RUG praat woensdagavond over de economische aspecten van de coronacrisis. De keuze voor dat onderwerp was dit voorjaar al gemaakt, toen ze dachten dat het bij een eerste lockdown zou blijven. Ze wisten toen niet dat het weer tot strengere maatregels zou komen, zo vertelt Peter Polhuis van de Academie Franeker.

Steeds minder aanwezigen

Het openingscollege door Jan Terlouw in de Martinikerk was nog wel openbaar, maar dan wel met een beperkt publiek. Bij het tweede college van professor Hoppe mochten er maar dertig personen in de kerk. Het derde college, door professor De Ridder was in de Botniastins, met nog minder publiek. De meesten zagen het voornamelijk via de livestream.

Terugkijken

Woensdagavond is er dus ook weer een livestream. Vragen stellen na afloop van de lezing kan niet, maar een livestream die ook wordt opgenomen heeft ook weer voordelen. Nu al kunnen de drie eerder gehouden colleges worden teruggekeken.