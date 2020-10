Platform wil eind aan verkoop watercrassula

Om de oproep kracht bij te zetten is er een internetconsultatie opgezet. Naast een verbod op van watercrassula wil de stichting ook een verbod op de verkoop van de Japanse duizendknoop.

De watercrassula is een waterplant die niet in Nederland thuishoort, maar die hier toch in het wild is beland. De plant zorgt voor veel schade, omdat die de gewone flora en fauna in de Friese verdwijnt. De bestrijding van de plant heeft de overheid al miljoenen euro's gekost.

Wilfred Reinhold van het platform: "Ondanks een verzoek vanuit het platform heeft minister Schouten de watercrassula niet in de conceptregeling opgenomen. Deze omissie kan echter nog via de inspraak worden gecorrigeerd."

Te koop op 25 locaties

De gevaarlijke plant kan momenteel nog op zo'n 25 locaties worden gekocht, waaronder bij de grote internetverkoopsite Bol.com. "De schade die dit exotische plantje veroorzaakt aan de natuur is enorm en overduidelijk, daar bestaat geen discussie over. Miljoenen euro's besteden aan bestrijding terwijl de verkoop doorgaat, is dweilen met de kraan open", zegt Reinhold.