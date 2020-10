Dorpen Weststellingwerf meepraten over woningbouw: "De nood is hoog"

Ook in Weststellingwerf is krimp een probleem dat steeds groter wordt. Inwoners willen in de dorpen blijven wonen, maar trekken noodzakelijkerwijs weg. Volgens voorzitter Henk Haspers van plaatselijk belang De Eendracht in Nijeholtpade zijn er geen geschikte huizen. Voor jongeren zijn er geen betaalbare starterswoningen en voor de ouderen geen aangepaste woningen. "Dat vinden we een ongewenste ontwikkeling voor de leefbaarheid in onze dorpen. De nood is hoog."

Niet gesproken met dorpen

Jaspers wees er dinsdagavond bij een commissievergadering op dat de dorpen op slot gaan, als er een paar honderd huizen bij worden gebouwd in de Lindewijk in Wolvega. Met de dorpen is daar ook niet over gesproken. "Betrek ons bij dit soort belangrijke trajecten, het kan nog steeds. Geef concreet aan wat er in de dorpen mogelijk is."