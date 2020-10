Flinke toename aantal coronapatiënten in Friese ziekenhuizen

Sommige GGD's zijn niet in staat om de huisarts te informeren wanneer een van zijn patiënten positief is getest op het coronavirus. Het zou te veel tijd kosten om aan alle positief geteste mensen toestemming te vragen of de uitslag naar de huisarts mag én wat dan het e-mailadres is van die huisarts. Dit blijkt uit een brief van 14 oktober van voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland, die in handen is van NRC.

Huisartsen zijn er verbaasd en verbolgen over. "We moeten echt weten wie er besmet is", zegt een van hen. "We weten nu uit studies dat als je bij een ernstig zieke coronapatiënt vanaf zeven dagen na de eerste klachten begint met wat zuurstof én dexamethason (een ontstekingsremmer) herstelkansen echt groter zijn. Maar dan moet je wel weten wíé er besmet is."