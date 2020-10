138 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, twintig minder dan gisteren

De tweede coronagolf raakt Fryslân veel harder dan de eerste. Ziekenhuizen kunnen minder reguliere zorg bieden. Duitsland staat klaar om Nederlandse patiënten over te nemen. Maar hoe groot is de kans dat ik daar terecht kom? Worden kankergevallen over het hoofd gezien, omdat artsen denken dat het om corona gaat? En krijg ik nu in het ziekenhuis wel dezelfde zorg die anderen vorig jaar gekregen hebben? Al je vragen over het coronavirus kun je stellen aan longarts Wouter van Geffen van ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden. Hij is tussen 16.00 en 17.00 uur te gast in het radioprograma Weistra op Wei. Dat is niet alleen op de radio, maar ook rechtsstreeks te zien bij Omrop Fryslân op televisie, en online.

Stel je vragen hier

Je kunt je vragen insturen via de Omrop-app, of met een berichtje naar 06 20 499 199. Mailen kan ook, naar weistraopwei@omropfryslan.nl. En vanaf 16.00 uur kun je met de uitzending bellen. Het telefoonnummer is 058 212 36 18.