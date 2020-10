Deelscooters steeds vaker achtergelaten, Leeuwarden zoekt naar oplossing

Nog maar een week nadat de deelscooters in juli voor het eerst in de binnenstad van Leeuwarden stonden, doken er al foto's op van scooters in het water en midden op het fietspad. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze daar achtergelaten worden, maar het gebeurt nog altijd.

Volgens wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden zijn er veel mensen die gebruikmaken van de scooters. Hij spreekt van een succes, maar is niet te spreken over het gedrag van de mensen die de scooters overal achterlaten. "Het vraagt natuurlijk van u en ik als gebruiker van die scooter dat je je gewoon aan de normale verkeersregels en fatsoensnormen houdt. Dus als je zo'n scooter gebruikt, ga dan niet lomp een scooter op het trottoir parkeren. Dat mag normaal niet en nu ook niet."

No parking zones

Er moet goed worden gekeken naar de regulering, want extra regels zijn volgens Douwstra niet per se een oplossing. Hij wil met Go Sharing kijken of er zogenoemde no parking zones kunnen komen, waar de scooters niet geparkeerd mogen worden. "Een van de voorbeelden is de binnenstad, op de pleinen willen we het niet. Of bij het station waar fietsen niet mogen staan." Een andere oplossing zou zijn om juist aan te geven op welke plekken de deelscooters wel geparkeerd mogen worden.