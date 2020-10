Sander Arends met Spaanse hulp naar tweede ronde ATP Antwerpen

Arends doet in Antwerpen niet met zijn vaste dubbelmaat David Pel mee, maar vormt een duo met Pablo Andujar. Hoewel de Leeuwarder nog nooit eerder een wedstrijd met de Spanjaard speelde, kwamen ze in de eerste set op 5-2. Helaas konden ze de voorsprong niet vasthouden. In een spannende tiebreak pakten Martin en Rojer dan ook de eerste set.

Tweede set naar Arends/Andujar

In de tweede set pakten Arends en Andujar weer een 5-2 voorsprong. Ditmaal konden ze dat wel vasthouden, en dus moest een supertiebreak de beslissing brengen. Daarin stond het snel 3-0 voor de Leeuwarder en zijn maat, maar de tegenstanders knokten zich knap terug tot 4-4. Daarna waren het toch weer Arends en zijn maat die een voorsprong pakten (8-5) en ditmaal was dat genoeg voor de winst.

"Dit was een hele bijzondere overwinning" liet Arends na de wedstrijd weten. "Voor mij is dit misschien wel de mooiste overwinning uit mijn carrière. We hebben 2 sets supergoed gespeeld, en Andujar speelde een waanzinnige supertiebreak." De tennisser had nog meer mooie woorden over voor zijn gelegenheidsmaat. "We hadden een hele leuke klik op de baan."

Arends en Andujar zijn het toernooi in Antwerpen binnengekomen als reserve. De tegenstanders in de tweede ronde zijn Michael Geerts en Yannick Mertens uit België. Zij doen met een zogenoemde wildcard aan het toernooi mee.