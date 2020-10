Giovanni Korte helpt Cambuur aan koppositie: "Daar doen we het voor!"

Trainer Henk de Jong was erg tevreden over het spel van Korte. "Die gunnen we het allemaal, we zijn stapelgek met Giovanni Korte. In zulke wedstrijden is het geweldig dat je zo'n jongen hebt", zei De Jong.

De trainer is blij dat de Leeuwarders aardig eenvoudig konden verslaan. "Natuurlijk wel tegen een NAC dat wel wat spelers mist, maar er stond nog wel een goede ploeg. We hebben het echt goed gedaan, we hebben volgens mij één kans weggeven."

"Ik wilde dat ik negen keer mocht wisselen"

Net voordat Mitchel Paulissen de 0-2 maakte, leek De Jong van plan de middenvelder te wisselen. "Ik heb Robin Maulun ook, die is ook goed", lachte De Jong. "Het is jammer dat ik niet negen keer mocht wisselen, want die jongens op de bank zijn ook zo fanatiek."

In tegenvaller voor Cambuur waren de blessures van centrale verdedigers Schouten en Mac-Intosch, die in de tweede helft uitvielen. De Jong weet nog niet hoe zwaar die blessures zijn. "Dat is even afwachten voor vrijdag, maar die andere jongens weten ook hoe we voetballen", wijst De Jong op invallers Kramer en Nieuwpoort.