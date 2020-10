Leeuwarder (43) krijgt werkstraf voor serie vernielingen om 5G en corona

In een halfjaar tijd vernielde hij leidingen, zonnepanelen en een thermostaat in zijn eigen huis. Hij deed dat omdat hij denkt dat hij ziek geworden is van de slimme meters in zijn huis. De man heeft diabetes.

Ook het 5G-netwerk zou volgens hem invloed op zijn gezondheid hebben. Bij KPN in Oosterwolde gooide hij twee ramen in, omdat hij wist dat daar een 5G-mast staat. Op de vliegbasis in Leeuwarden vernielde hij een hek en een toegangspoortje.

Zijn frustraties over de coronalockdown uitte hij met het stukgooien van een raam in het gemeentehuis van Leeuwarden en ook bij de nachtopvang van Zienn gooide hij de ramen in. Wanneer hij dit soort acties deed, had hij meestal ook alcohol op.

Een grote leugen

Corona, de lockdown, 5G, het is volgens de Leeuwarder één grote leugen. "Er gebeuren hier dingen in Nederland die niet kloppen. Rutte, De Jonge, het zijn allemaal leugenaars", zei hij in de rechtbank tegen rechter Remco Jan Maring.

Naast de werkstraf en de voorwaardelijke celstraf moet de man ook schadevergoedingen betalen: 594 euro aan de politie en 3.737 euro aan de gemeente Leeuwarden.