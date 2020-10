Basis nieuw schoolcurriculum voor schoolvak Fries is klaar

In Nederland wordt voor alle belangrijke schoolvakken gewerkt aan een nieuw curriculum. In Fryslân begon dat proces wat later, maar volgens gedeputeerde Sietske Poepjes ligt ook het nieuwe curriculum voor het Fries goed op schema.

Bij het vak Fries gaat het tegenwoordig niet meer alleen om de taal, legt Poepjes uit. "Wat moet een kind kunnen, wat moet een kind beheersen, waar moet een kind mee in aanraking komen? Dus ook de geschiedenis van het Fries, van Fryslân, onze cultuur. Het is niet alleen spelling of het goed omzetten van de tijdwoorden, nee, het gaat ook om het grote plaatje. En dat is wel een verandering met de jaren hiervoor."