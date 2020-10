Cambuur koploper na winst op NAC Breda

Tegen NAC Breda, voor de wedstrijd koploper maar spelend zonder een aantal basisspelers, kwam Cambuur goed uit de startblokken. Het speelde aanvallend en kon al snel een aantal kansen creëren. Robert Mühren schoot na twee minuten net naast het doel, en in de tiende minuut werd een schot van hem gered door doelman Nick Olij.

Daarna nam NAC het initiatief even over en Sonny Stevens moest redding brengen op een kopbal van Riera. Ook Van Hooijdonk kreeg een kans na een hoekschop, maar hij schoot de bal recht in de handen van Stevens.

Korte is scherp

Na nog een aantal kleine kansen, was het zeven minuten voor rust eindelijk raak voor Cambuur. Michael Breij gaf een voorzet op Jamie Jacobs, die op de paal kopte. Giovanni Korte was echter scherp en kon de bal in de rebound achter Olij schieten.

Erik Schouten kwam daarna nog dichtbij de 0-2, toen hij van een meter of 25 op doel schoot. De bal ging richting de kruising maar Olij kon de bal net wegslaan. Dat was het laatste wapenfeit van de eerste helft en de ploegen gingen dus met een 0-1 tussenstand de rust in.

Cambuur loopt uit

Na een uur spelen zorgde Mitchell Paulissen voor de 0-2. Hij kreeg de bal van Mac-Intosch, draaide weg bij zijn man en schoot de bal in de rechterhoek binnen.

NAC ging daarna op jacht naar een aansluitingsdoelpunt, maar de Bredanaren konden eigenlijk niet door de Cambuur-verdediging komen. Ook Cambuur zocht nog naar een doelpunt, en dat lukte een kwartier voor tijd ook.

Mühren werd de diepte ingestuurd en gaf de bal op de meelopende Korte, die eenvoudig de 0-3 kon maken. In de negentigste minuut maakte Jacobs er zelfs nog 0-4 van, hij schoot de bal hard binnen na een voorzet van Korte.

Cambuur aan kop

Cambuur neemt door de winst de eerste plek in de eerste divisie over van Breda. De Leeuwarders hebben na acht wedstrijden negentien punten, één punt meer dan de Bredanaren. NAC heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.