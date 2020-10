Minister: Natuurdoelen Waddenzee niet leidend voor binnendijks landbouwgebied

De natuurdoelen zoals vastgesteld in het Natura 2000-plan voor de Waddenzee, worden niet leidend voor de ontwikkeling van binnendijkse gebieden, zo schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Met name de pootaardappelsector is bang dat nieuwe braakwaterzones en verbindingen tussen zout en zoet water voor grote problemen zullen zorgen door verzilting van landbouwgrond.