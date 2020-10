Fietsers onderuit, gemeente komt met oplossing voor gladde rotonde Dokkum

De afgelopen weken gebeurden meerdere ongelukken bij de rotonde, zo meldde RTV NOF eerder deze week. De slachtoffers gaven aan dat het vooral kwam door de gladde weg, als het regende.

Nieuwe deklaag

Wethouder Berends is geschrokken van alle ongelukken. Volgens hem wordt de rotonde op 17 november voorzien van een nieuwe deklaag. De laag die er nog nog ligt, is versleten en volgens Berends de oorzaak van de problemen.

"In 2016 is deze rotonde zo neergelegd, omdat de fietspaden teveel problemen gaven", volgens Berends. "Toen is er een gemengde rotonde van gemaakt met een rode deklaag. Die is versleten en dat zorgt ervoor dat de gladheid ontstaat. Vooral bij regen merk je dat goed."

Waarschuwingsborden

Voordat de definitieve oplossing er is, worden mensen met behulp van borden gewaarschuwd voor de gladheid.