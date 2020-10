Auto rijdt fietsster aan in Leeuwarden terwijl ze groen licht heeft en rijdt door

De politie zoekt getuigen van een ongeval waarbij de bestuurder van een Peugeot is doorgereden. Het ongeluk was op het Oostergoplein in Leeuwarden. De bestuurder van een grijze Peugeot 206 stond voor een verkeerslicht op de Aldlânsdyk. De auto bleef tot twee keer stilstaan, terwijl het licht op groen stond. Toen het licht voor de fietsers op groen ging, trok de bestuurder op en schepte een fietsster.