Veiligheidsregio's voor strengere handhaving coronaregels

Volgens Buma ligt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. "Met handhaving kan je deze crisis uiteindelijk niet bestrijden. Maar het is wel zo dat, als er overtredingen zijn en het wordt geconstateerd, er sneller tot een boete overgegaan kan worden."

Buma legt de nadruk nogmaals op het naleven van de coronaregels. "Het is niet anders en we moeten zo snel mogelijk weer naar een normale situatie terug. Hoe meer we ons aan de regels houden, hoe sneller we weer terug zijn bij een normale situatie."