Kerken helpen eenzamen die het moeilijk hebben met tweede coronagolf

In Heerenveen zijn ze er ook mee bezig. In de protestantse gemeente aldaar loopt de actie 'Houd moed, heb lief.' Deze tekst is geïnspireerd op 1 Korinthiërs 13, vers 7.

Het is een verhaal dat veel stelletjes gebruiken bij hun huwelijk, zegt dominee Anne-Meta Kobes. "In die tekst staat: de liefde helpt je om altijd vol te houden. Dat is wat we nu nodig hebben. Daarmee proberen we mensen een beetje te ondersteunen."