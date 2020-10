'Ommetje-app' haalt thuiswerker Sytske uit Snakkerburen uit haar bureaustoel

Op de app kun je voor alle gelopen kilometers, maar ook voor het tijdstip waarop je wandelt, punten krijgen. Sytske dacht aanvankelijk dat ze niet genoeg wandelde om mee te komen in de app. Maar ze maakt zoveel wandelingetjes voor en na het thuiswerken, dat ze nu zelfs bovenaan de lijst staat.

"Gedurende de dag kijk ik op de app om te controleren of een collega me ingehaald heeft. Als dat het geval is, maak ik een extra ommetje. Ik ben wel een beetje competitief geworden."

Bijkomend voordeel voor Sytske is dat ze tijdens haar ommetjes andere mensen ontmoet met wie ze op afstand een gesprekje kan houden.