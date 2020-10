Letitia de Jong moet NK afstanden aan zich voorbij laten gaan

Zo gooit een blessure opnieuw roet in het eten. Vorig jaar had De Jong haar schouder uit de kom vlak voor de start van het seizoen en nu zit ze met de ontsteking in haar heup. "Het is een oude blessure. Ik heb het al vijf keer eerder gehad. Het is een zwakke plek geworden en eigenlijk een overbelastingsblessure. Die speelt nu weer op. Heel vervelend."

De Jong heeft meerdere onderzoeken laten doen naar de blessure, zelfs een second opinion, maar zonder resultaat. In juli kreeg ze voor het eerst last van de heup. Met een injectie lukte het te revalideren. Op een bepaald moment stond ze ook weer het ijs op. "Dat was iets te snel en nu is het teruggekomen. Toen hebben we gezegd: de wereldbekers vervallen en dus is er in het voorseizoen internationaal niet veel te halen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het zo veilig mogelijk weer op te bouwen. Ik ga me richten op het WK-kwalificatietoernooi in december."

Dat betekent dat De Jong het NK afstanden (van 30 oktober tot en met 1 november) mist en mogelijk ook het NK sprint (op 28 en 29 november). Al houdt ze wat dat laatste toernooi betreft nog wel een slag om de arm. "Het NK sprint zou nog kunnen. Dat sluit ik niet uit. Maar alle keuzes staan in het teken van eind december .