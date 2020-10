Vier jaar cel voor man die vrouw neerstak op station De Westereen

Door in het wilde weg op het slachtoffer in te steken, heeft de veroordeelde volgens de rechtbank "bewust de aanmerkelijke kans aanvaard" dat de vrouw om het leven zou komen. Hij heeft het slachtoffer acht keer gestoken, in haar armen en nek. Door het ingrijpen van een omstander kon erger worden voorkomen.

Enkele dagen voor de steekpartij was de verdachte bij zijn ex-vriendin aan de deur geweest. De vrouw waarschuwde daarop de politie, maar de man kwam een paar dagen later toch weer terug. Hij wilde dat ze hem hielp met het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Die was ingenomen door de autoriteiten van Denemarken, waar hij eerder verbleef.

Fysieke en psychische schade

In eerste instantie ging hij weg, maar even later dook hij op op het treinstation. Daar begon hij op zijn ex-vriendin in te steken. De vrouw liep fysieke en psychische schade op, waar ze nog altijd last van heeft. Ze is gedeeltelijk verlamd en heeft een post-traumatische stoornis.

De rechtbank bepaalde dat de verdachte de vrouw 15.000 euro smartengeld moet betalen en 3.000 euro aan materiële kosten.