Idee drijvende woningen wint duurzaamheidsprijs Súdwest-Fryslân: oplossing voor krimp

De woonarken, met een huurprijs onder de huursubsidiegrens, vormen een goedkope oplossing voor de krimp in een gemeente als Súdwest-Fryslân, vindt de jury.

Dat de woning van de ene plek naar de andere kan worden overgebacht is ook een groot pluspunt voor de jury. "Daar waar de woningnood op dit moment het hoogst is, hoeft dat over tien jaar niet meer zo te zijn. De woningen kunnen dan worden verplaatst naar een nieuw gebied."

De beide prijswinnaars hopen hun idee verder uit te bouwen tot een bedrijf dat dergelijke woningen in productie neemt voor heel Fryslân en uiteindelijk ook daarbuiten.