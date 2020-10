GGD opent vierde corona-testlocatie in Kollum

De GGD heeft momenteel testlocaties in Leeuwarden, Drachten en IJlst. De GGD zocht al langer een geschikte locatie in Noardeast-Fryslân. "De vraag naar testen neemt nog steeds toe", zegt Margreet de Graaf, directeur fan de GGD Fryslân. "Daarnaast wil GGD Fryslân voor inwoners van de provincie graag een goede spreiding van de testlocaties, zodat de reistijd voor iedereen redelijk beperkt blijft."

Met de opening van de vierde locatie verwacht de GGD dat ze aan beide vragen tegemoet kunne nkomen. Op de drie locaties van nu kan de GGD in totaal 1.700 mensen per dag testen. De wachttijd is inmiddels zo'n 24 uren. In Kollum kunnen straks 360 mensen per dag worden getest, dat wordt uitgebreid naar 480.

De testlocatie in Kollum is alleen open op afspraak. Hoelang die locatie nodig is, hangt af van de ontwikkelingen.