Bordelen Leeuwarden gesloten, werkloze sekswerkers in grote onzekerheid

De twee bordelen gingen afgelopen donderdag op slot. Een klein groepje van ongeveer vijftien prostituees kon aan de slag bij andere bordelen in Leeuwarden, zoals Het Hofje, zegt Karin Werkman van Fier. Anderen gaan eerder naar huis of naar familie in het thuisland.

Boodschappen betalen

Er blijft een groep over die hulp nodig heeft. Zij zijn nu nog in het werkgebied op de Weaze, bij kennissen of in hun eigen woning. De maatschappelijk werkers van Fier hebben contact met hen. Een jobcoach helpt hen ander werk te vinden, ook buiten de prostitutie. Probleem is hoe ze op dit moment de dagelijkse boodschappen moeten betalen of hoe ze moeten omgaan met schulden.

Kinderen onderhouden

Meer dan de helft van de getroffen vrouwen is moeder van kinderen, zegt Werkman. Die moeten en willen ze onderhouden. In veel gevallen gaat het om buitenlandse vrouwen, bijvoorbeeld uit de Dominicaanse Republiek met een Spaans paspoort en kinderen die in Spanje wonen. Maar er zitten ook vrouwen bij uit Bulgarije of Roemenië die in grote problemen verkeren. Zij kunnen niet terug naar hun thuisland vanwege corona.

Fier heeft om de twee weken overleg met de gemeente, het Leger des Heils en de GGD om te bekijken hoe de werkloze prostituees kunnen worden geholpen.