ChristenUnie wil fietshelm stimuleren, maar fietsersbond is tegen

Gedeputeerde De Rouwe zei in de Statencommissie twee weken geleden dat de Fietsersbond groot voorstander is van het actief stimuleren van de fietshelm. Niet het verplichten, maar wel het vrijwillige gebruik. Dat is niet zo, zegt de bond. "Het is jammer dat de discussie vaak terechtkomt op de helmen, als het gaat om veiligheid", zegt Kees Mourits van de bond.

"Er zijn vrij veel fietsongevallen, vorig jaar iets van 1.500 in Fryslân waarbij iemand in het ziekenhuis terechtkwam. De vraag moet zijn: hoe voorkom je die fietsongevallen?"

Mogelijk zelfs meer ongelukken door fietshelm

De fietshelm voorkomt ook geen ongelukken, zegt de bond. "In het gunstigste geval beperkt het de impact van een fietsongeval. De kans is groot dat er juist meer verkeersongevallen plaatsvinden. Door een helm ga je je veiliger voelen, bewust en onbewust. Dan gaan mensen zich onveiliger gedragen."

Gevaarlijke kruisingen aanpakken

De Fietsersbond ziet liever dat Provinciale Staten met voorstellen komen om het aantal fietsongelukken te voorkomen. Volgens de bond moeten gevaarlijke kruisingen met provinciale wegen daarom worden aangepakt, moet de maximumsnelheid in het buitengebied naar 60 kilometer per uur en moeten er meer vrijliggende fietspaden in het buitengebied komen.