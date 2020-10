GroenLinks wil verbod op alle mijnbouwactiviteiten in Weststellingwerf

Het bedrijf Vermilion Energy diende in februari 2019 een vergunningsaanvraag in voor drie maanden seismisch onderzoek in Hemelum en Lemsterland, waaronder ook deels de westhoek van Weststellingwerf valt. De gemeente De Fryske Marren wilde die ontheffing uitstellen, maar werd door de bestuursrechter gedwongen om toch akkoord te gaan. Weststellingwerf heeft er niet over gediscussieerd.

Vermilion moet opnieuw ontheffing aanvragen

Vanwege de coronacrisis heeft Vermilion besloten om de investeringen voor 2020 uit te stellen naar het najaar van 2021. Daarna duurt het nog minstens een jaar voordat alle onderzoeksresultaten geanalyseerd zijn. Pas dan weet Vermilion of het gas of aardwarmte uit de bodem gaat halen. Het besluit om het onderzoek uit te stellen, betekent ook dat Vermilion een nieuwe ontheffing aan moet vragen, ook in Weststellingwerf. Volgens GroenLinks geeft dat de gemeente de tijd om het beleid preciezer vast te stellen en de discussie te openen.

Fractievoorzitter Gaby Thijssen van GroenLinks: "Alle vormen van mijnbouw hebben gevolgen voor de ondergrond, zoals we die ook bij gas- en zoutwinning kennen die we met ons beleid juist willen voorkomen. Het is daarom logisch om het gasbeleid uit te breiden naar alle activiteiten die met mijnbouw te maken hebben." GroenLinks wil weten hoe het college en de andere fracties erover denken.