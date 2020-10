'Bouw Friesenbrücke duurder en duurt langer'; D66 wil tunnel onderzoeken

De Friesenbrücke is in 2015 geramd door een schip is sindsdien niet meer te gebruiken. Daardoor is er ook geen direct treinverkeer meer mogelijk tussen Groningen en de Duitse steden Bremen en Hamburg. Nederland en Duitsland hadden afgesproken dat de bouw van een nieuwe brug volgend jaar zou beginnen. Veel mensen zijn daarom enorm geschrokken van het bericht over een mogelijk uitstel tot het jaar 2030.

Het duurt niet alleen langer voordat de brug klaar is, het wordt ook nog duurder. In de eerste schattingen ging het nog om 29 miljoen euro, de nieuwste verwachting is 96 miljoen euro. D66 Fryslân wil nu van Gedeputeerde Staten weten hoe het precies zit en of ze contact hebben gehad met de verantwoordelijke Duitse overheden.

D66 wil tunnel onderzoeken

De partij van Romke de Jong ziet wel iets in een tunnel. "Het openen van de brug voor de scheepvaart duurde tien minuten. Met de verwachte toename van het treinverkeer in de toekomst kan de trein misschien wel niet meer twee keer per uur open. Dat is een enorme beperking voor de scheepvaart. Een Friesentunnel zou wat D66 betreft een betere optie zijn."

Volgens De Jong is het belangrijk dat de internationale spoorverbinding weer snel in gebruik kan worden genomen. "Met de aanleg van de Lelylijn in ons achterhoofd is het goed nu duurzame keuzes te maken voor een maximale verbinding met Duitsland."