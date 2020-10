Weerstand tegen verhoging toeristenbelasting in Noardeast-Fryslân

Het bestuur van Stichting Het Groene Hart van Ternaard is niet blij met de voorgenomen verhoging van 50% van de toeristenbelasting in de gemeente Noardeast-Fryslân. Het plan is om die volgend jaar 1,50 euro per nacht te maken, nu is dat nog 1,00 euro. Lucas van der Meulen van de stichting is bang dat de sector niets terugziet van die verhoging.